Sudan, oltre un milione di bambini sfollati da inizio conflitto

Secondo l'Unicef particolarmente preoccupante è la situazione in Darfur . Si stima che nei cinque Stati del Darfur vivano 5,6 milioni di bambini, di cui quasi 270.000 sono stati sfollati di recente a causa dei combattimenti. La situazione nel Darfur occidentale e centrale, in particolare, è caratterizzata da combattimenti attivi, grave insicurezza e saccheggi di forniture e strutture umanitarie.

La mancanza di acqua sicura ha lasciato centinaia di migliaia di bambini a rischio di disidratazione, diarrea e malnutrizione. Al momento, si prevede che almeno 14.836 bambini sotto i cinque anni siano gravemente malnutriti nello Stato del Darfur occidentale. A questi numeri si aggiungono i rischi sanitari generali, con un'impennata dei tassi di malnutrizione tra i bambini e le madri che allattano.

Nel Darfur centrale, i servizi di immunizzazione e la catena del freddo non funzionano. I vaccini e le forniture sono stati saccheggiati e distrutti, esponendo i bambini a un rischio significativo di malattie.

Nel Darfur orientale, le risorse sanitarie insufficienti, tra cui la mancanza di elettricità ossigeno e incubatrici funzionanti, hanno causato la morte di sei bambini nell'ospedale di El Daein durante il mese di maggio.

"In gioco il futuro del Sudan

"Il futuro del Sudan è in gioco e non possiamo accettare che i suoi bambini continuino a soffrire", ha dichiarato Mandeep O'Brien, rappresentante dell'Unicef in Sudan. "I bambini portano il peso maggiore di una crisi violenta che non hanno contribuito a creare, presi nel fuoco incrociato, feriti, abusati, sfollati e sottoposti a malattie e malnutrizione", ha concluso.