Sudafrica, ragazzino italiano in vacanza morso da una foca

Il ragazzino sarebbe stato morso perché si sarebbe avvicinato troppo all'animale. L'incidente è avvenuto circa tre settimane fa, poiché nello stesso periodo sulla costa sudafricana era stata trovata una foca morta risultata positiva al test per il virus della rabbia, in via precauzionale la vicenda è stata seguita con molto scrupolo. L'Azienda sanitaria locale, allertata dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto, sta monitorando il caso, molto raro in letteratura. Intanto il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria Usl 6 Euganea ha lanciato un appello: “Massima prudenza quando si approcciano animali, mantenendo un comportamento vigile e attento durante i periodi di vacanza, in particolare se si tratta di viaggiatori internazionali”.