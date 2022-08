Studentesse Erasmus morte in Spagna, si riaccende il caso: il processo parte il 15 settembre

Finalmente.

Finalmente qualcosa si muove. Finalmente si è arrivati alla fissazione di una data per l'inizio del processo. Finalmente qualcosa può cambiare. E' una serie di "finalmente" che rimbalza tra le famiglie delle 13 studentesse del programma Erasmus morte in Spagna, in un incidente stradale, il 20 marzo del 2016. Perché i giudici spagnoli del tribunale di Amposta, come anticipa La Repubblica, hanno fissato la data della prima udienza-filtro per il 15 di settembre: il pubblico ministero formulerà la richiesta di condanna per l'autista del bus, unico imputato per la strage. Quattro anni di carcere con il rito abbreviato, "una richiesta simbolica", commentano i parenti delle 7 vittime italiane.