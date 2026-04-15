Navi fantasma e identità false: nello stretto di Hormuz spopola lo "spoofing"

Tra le pratiche più diffuse c'è lo spegnimento dei transponder, i dispositivi che permettono di localizzare le navi. In altri casi vengono trasmessi segnali alterati o del tutto inventati, rendendo difficile capire posizione e rotta reali. "Ora stiamo iniziando a vedere navi che si oscurano o che utilizzano identificativi 'zombie' o casuali", ha dichiarato Ami Daniel, amministratore delegato della società di intelligence marittima Windward. Non è la prima volta che queste tecniche vengono utilizzate. In passato erano state adottate anche da navi collegate alla Russia per aggirare le sanzioni internazionali.