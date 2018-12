Strasburgo, la testimonianza di Alessandra Mussolini: "Siamo al buio, chiusi dentro il ristorante"

A Strasburgo poco dopo le 20 di martedì sera è scoppiato il terrore. Un uomo - Cherif Chekatt - ha iniziato a sparare nelle vie dei mercatini di Natale, uccidendo tre persone e ferendone altre dodici. A pochi metri da quella strada si trova il Parlamento europeo, dove si trovava tutto il personale per la plenaria mensile, immediatamente blindato.



La paura degli eurodeputati, tra cui Alessandra Mussolini: “Sappiamo solo che siamo qui chiusi dentro il ristorante, la polizia non è entrata. Non ci stanno dicendo molto”. A pochi metri intanto il cadavere di una delle vittime dell’attacco. Anche Simona Bonafè testimonia quei minuti di terrore: “Siamo al buio, ci hanno fatto mettere sotto il tavolo per sicurezza”.