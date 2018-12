Strasburgo, Tajani: attacco contro pace e democrazia

Il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, in apertura della plenaria, ha ricordato le vittime dell'attacco di Strasburgo. "Oggi è una giornata molto difficile per l'Europa", ha quindi detto sottolineando come si sia trattato di "un attacco alla pace alla democrazia, al nostro modello di vita". "Bisogna reagire - ha aggiunto - facendo esattamente il contrario di quanti vogliono ferire la democrazia. Occorre andare oltre, andare avanti".