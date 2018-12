Strasburgo, il giornalista italiano ferito lotta tra la vita e la morte | Il padre della fidanzata: "E' in coma, non è operabile"

Il padre della fidanzata: "All'inizio non sembrava fosse grave" - "Inizialmente ci hanno detto solo che Antonio era rimasto ferito - ha continuato Moresco -. Pensavamo fosse una cosa da poco, ma purtroppo, con il passare del tempo, le notizie si sono fatte sempre più gravi".



Colpito alla testa - Secondo quanto riportato da La voce del Trentino, il 29enne sarebbe stato colpito alla testa e non è ancora noto in quale ospedale sia ricoverato. Partiti nella notte da Trento, appena appresa la notizia, il papà Domenico, la mamma Annamaria e la sorella Federica, assieme alla fidanzata Laura Moresco, sono arrivati a Strasburgo per stare vicino ad Antonio.



La famiglia Megalizzi è originaria di Reggio Calabria ma nel 1990 si è trasferita a Trento, quando Antonio aveva appena 5 mesi. Già durante gli studi all'università di Trento e di Verona il giovane ha iniziato a lavorare in radio, sia come speaker che come giornalista.



Ha collaborato così per la programmazione della Rai di Trento, il canale radiofonico dell'emittente locale Rttr e ultimamente soprattutto per radio 80 Forever Young di Rovereto che su Facebook esprime la sua vicinanza al collega e alla sua famiglia in questo difficile momento. Megalizzi si trovava a Strasburgo per seguire per Europhonica le sedute plenarie del Parlamento europeo.



Oltre ad Antonio Megalizzi, un altro componente dello staff della radio Europhonica sarebbe rimasto "gravemente ferito" ieri sera a Strasburgo ed è attualmente ricoverato in ospedale. Lo si legge in un tweet rilanciato dalla stessa emittente nel quale si precisa che il secondo ferito è un componente dell'equipe francese di Europhonica, abitante a Strasburgo.