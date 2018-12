Strasburgo, presunto killer condannato 20 volte per reati minori

Il presunto killer di Strasburgo, Cherif Chekatt, schedato con la lettera "S" dei radicalizzati a rischio, è stato condannato 20 volte per reati minori. Lo riporta Le Figaro online. Il segretario di Stato all'Interno, Laurent Nunez, ha spiegato che il 29enne potrebbe non trovarsi più in Francia: "Non è escluso che l'attentatore abbia lasciato il territorio".