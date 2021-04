Strasburgo: "L'obbligo vaccinale per i bambini non viola i diritti"

L'obbligo di vaccinare i bambini contro una serie di malattie ben note alla scienza medica, in vigore nella Repubblica Ceca, non viola il diritto al rispetto della vita privata dei minori e dei loro genitori ed è "necessario in una società democratica". E' quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti umani, con la prima sentenza definitiva sulla questione "no vax" che ha riguardato sei ricorsi presentati da un genitore e cinque minori.

I ricorsi - Il genitore ha sostenuto che il Paese ha violato i suoi diritti avendogli imposto una multa per non aver vaccinato i figli. I minori, da parte loro, hanno affermato che i loro diritti sono stati violati perché, non essendo vaccinati o essendosi immunizzati in ritardo, non hanno potuto frequentare la scuola materna.

Coronavirus, proseguono le vaccinazioni in Italia Ansa 1 di 64 Ansa 2 di 64 Ansa 3 di 64 Ansa 4 di 64 Ansa 5 di 64 Ansa 6 di 64 Ansa 7 di 64 Ansa 8 di 64 Ansa 9 di 64 Ansa 10 di 64 Ansa 11 di 64 Ansa 12 di 64 Ansa 13 di 64 Ansa 14 di 64 Ansa 15 di 64 Ansa 16 di 64 Ansa 17 di 64 Ansa 18 di 64 Ansa 19 di 64 Ansa 20 di 64 Ansa 21 di 64 Ansa 22 di 64 Ansa 23 di 64 Ansa 24 di 64 Ansa 25 di 64 Ansa 26 di 64 Ansa 27 di 64 Ansa 28 di 64 Ansa 29 di 64 Ansa 30 di 64 Ansa 31 di 64 Ansa 32 di 64 Ansa 33 di 64 Ansa 34 di 64 Ansa 35 di 64 Ansa 36 di 64 Ansa 37 di 64 Ansa 38 di 64 Ansa 39 di 64 Ansa 40 di 64 Ansa 41 di 64 Ansa 42 di 64 Ansa 43 di 64 Ansa 44 di 64 Ansa 45 di 64 Ansa 46 di 64 Ansa 47 di 64 Ansa 48 di 64 Ansa 49 di 64 Ansa 50 di 64 Ansa 51 di 64 Ansa 52 di 64 Ansa 53 di 64 Ansa 54 di 64 Ansa 55 di 64 Ansa 56 di 64 Ansa 57 di 64 Ansa 58 di 64 Ansa 59 di 64 Ansa 60 di 64 Ansa 61 di 64 Ansa 62 di 64 Ansa 63 di 64 Ansa 64 di 64 leggi dopo slideshow ingrandisci

La sentenza - Con la sentenza la Corte di Strasburgo ha dichiarato che la politica della Repubblica Ceca, che prevede un "dovere di vaccinazione" dei bambini contro nove malattie (tra cui difterite, tetano, poliomielite, epatite B e morbillo), "è necessaria in una società democratica". Secondo i giudici, lo Stato "ha bilanciato correttamente gli interessi dell'intera società e quelli individuali".

"Conseguenze dei vaccini giustificate" - I giudici di Strasburgo indicano che le conseguenze subite dai ricorrenti sono proporzionali e giustificate rispetto allo scopo che lo Stato vuole raggiungere, cioè proteggere tutti da gravi malattie infettive.

Il dovere dello Stato - Attraverso il dovere di vaccinazione, ha affermato la Corte, lo Stato cerca di proteggere sia chi si vaccina sia chi non può farlo per motivi medici, creando "l'immunità di gregge", e quindi questa misura è in linea con il rispetto del "miglior interesse" dei bambini. La Corte ha infine evidenziato che i ricorrenti non hanno provato che i vaccini richiesti non sono sicuri e efficaci.