Strasburgo, il giornalista italiano ferito è in gravi condizioni

Risulta essere in gravi condizioni Antonio Megalizzi , l'italiano ferito martedì nell'attentato di Strasburgo. Le prime informazioni, dopo l'attacco, davano invece Megalizzi, giornalista radiofonico originario di Trento, solo lievemente ferito.

Secondo quanto riportato da La voce del Trentino, il 28enne sarebbe stato colpito alla testa e non è ancora noto in quale ospedale sia ricoverato. La sua famiglia è in viaggio verso Strasburgo.