Strage in Sri Lanka, i morti salgono a 321: arrestati 40 sospetti

E' salito a 321 morti il bilancio delle vittime degli attacchi esplosivi compiuti nel giorno di Pasqua contro chiese e hotel in Sri Lanka . Lo rende noto la polizia, precisando di aver arrestato 40 sospetti , inclusi il conducente di un furgone utilizzato dai terroristi per giungere sul luogo della strage e il proprietario di una casa dove abitavano alcuni di loro. Le persone rimaste ferite sono oltre 500.

Una prima indagine sugli attacchi kamikaze di Pasqua mostra che si è trattato di una "rappresaglia per Christchurch", ha detto il vice ministro della Difesa del Paese. "Le indagini preliminari hanno rivelato che quello che è successo in Sri Lanka è stata una vendetta per l'attacco contro i musulmani a Christchurch, dove cinquanta persone sono state uccise in attacchi a due moschee nella città neozelandese", ha riferito il ministro Ruwan Wijewardene al Parlamento.



Il presidente dello Sri Lanka, Maithripala Sirisena, ha intanto dichiarato giorno di lutto nazionale il 23 aprile. Secondo le agenzie di intelligence, negli attentati potrebbero essere coinvolti "gruppi internazionali". Intanto è stata rafforzata la sicurezza attorno alle chiese cattoliche dell'isola.