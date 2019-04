Sri Lanka, esplosioni in chiese e hotel: quasi 300 morti | Jihadisti locali aiutati da una rete internazionale

Sri Lanka, serie di esplosioni in chiese e hotel Ansa 1 di 65 Ansa 2 di 65 Ansa 3 di 65 Ansa 4 di 65 Ansa 5 di 65 Ansa 6 di 65 Ansa 7 di 65 Ansa 8 di 65 Ansa 9 di 65 Ansa 10 di 65 Ansa 11 di 65 Ansa 12 di 65 Ansa 13 di 65 Ansa 14 di 65 Ansa 15 di 65 Ansa 16 di 65 Ansa 17 di 65 Ansa 18 di 65 Ansa 19 di 65 Ansa 20 di 65 Ansa 21 di 65 Ansa 22 di 65 Ansa 23 di 65 Ansa 24 di 65 Ansa 25 di 65 Ansa 26 di 65 Ansa 27 di 65 Ansa 28 di 65 Ansa 29 di 65 Ansa 30 di 65 Ansa 31 di 65 Ansa 32 di 65 Ansa 33 di 65 Ansa 34 di 65 Ansa 35 di 65 Ansa 36 di 65 Ansa 37 di 65 Ansa 38 di 65 Ansa 39 di 65 Ansa 40 di 65 Ansa 41 di 65 Ansa 42 di 65 Ansa 43 di 65 Ansa 44 di 65 Ansa 45 di 65 Ansa 46 di 65 Ansa 47 di 65 Ansa 48 di 65 Ansa 49 di 65 Ansa 50 di 65 Ansa 51 di 65 Ansa 52 di 65 Ansa 53 di 65 Ansa 54 di 65 Ansa 55 di 65 Ansa 56 di 65 Ansa 57 di 65 Ansa 58 di 65 Ansa 59 di 65 Ansa 60 di 65 Ansa 61 di 65 Ansa 62 di 65 Ansa 63 di 65 Ansa 64 di 65 Ansa 65 di 65 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Jihadisti locali aiutati da una rete internazionale - Il governo, ammettendo grosse falle nella sua intelligence, ha annunciato che dietro i sanguinari attacchi c'è il gruppo jihadista locale National Thowheed Jamath. Quest'ultimo, però, risulta aver agito con l'aiuto di una rete internazionale. "Non crediamo che gli attacchi possano essere stati portati avanti solo da un gruppo di questo Paese. Senza una rete internazionale non sarebbero riusciti", ha detto il sottosegretario al governo Thowheed Jamath.



Attacchi multipli - Lo Sri Lanka, dopo decenni di conflitti interni tra governo e separatisti tamil e un periodo di pace, all'alba del giorno di Pasqua è ripiombato nell'incubo. Sei esplosioni in sequenza sono avvenute in tre chiese e tre alberghi della capitale Colombo, frequentati anche da stranieri. Per i fedeli in preghiera non c'è stato scampo. Altri due kamikaze sono entrati in azione ore più tardi alla periferia di Colombo, seminando ancora morte.



Diversi stranieri tra le vittime - Tra le vittime straniere si contano "diversi" americani (come annunciato dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo), britannici, olandesi, danesi, due turchi, un cinese e un portoghese. Al momento non risultano italiani coinvolti. La Farnesina ha comunque attivato l'unità di crisi e sta effettuando verifiche.



Imposto e poi revocato il coprifuoco - La paura si è diffusa in fretta: il governo ha imposto un coprifuoco di 12 ore, dalle 18 (le 14:30 in Italia) alle 6 del mattino, lasciando però la possibilità di partire a chi intenda abbandonare il Paese. Chi è in possesso di un biglietto aereo dovrà solo mostrarlo ai posti di blocco per raggiungere l'aeroporto. Oscurati, "per evitare la diffusione di fake news", tutti i social media. Scuole chiuse per 48 ore. I segni degli attentati sono atroci: testimoni raccontano di brandelli di corpi e teste sparsi sui marciapiedi davanti agli alberghi.



Ventiquattro i sospetti arrestati - Il ministro della Difesa dello Sri Lanka ha annunciato poche ore dopo gli attentati di avere "identificato i responsabili" di quelli che vengono ritenuti atti di "terrorismo" compiuti da "estremisti religiosi". In tutto le persone arrestate sono al momento ventiquattro. Ma resta confusa la matrice degli attacchi, che il ministro delle Finanze ha definito un "tentativo ben coordinato di creare morti, caos e anarchia".