Gli attacchi a chiese e hotel in Sri Lanka, che hanno portato ad almeno 290 morti e oltre 400 feriti nel giorno di Pasqua, forse potevano essere evitati. La polizia locale, infatti, ha fatto sapere che le indagini sugli attentati esamineranno i rapporti secondo i quali l'intelligence avrebbe fallito nel rilevare o mettere in guardia preventivamente contro possibili attacchi suicidi. Solo 10 giorni fa era arrivato un allarme per il rischio di attentati kamikaze contro "chiese importanti".