Sri Lanka, morti tre figli del miliardario proprietario di ASOS

Devastante tragedia per il patron danese di ASOS, sito britannico di e-commerce di moda e cosmesi. Tre dei quattro figli di Anders Holch Povlsen , infatti, sono rimasti uccisi negli attentati di Pasqua in Sri Lanka , dove hanno perso la vita quasi 300 persone. Nei giorni prima degli attacchi Alma, uno dei bambini dell'uomo più ricco di Danimarca, aveva postato su Instagram una immagine dei suoi fratelli Astrid, Agnes e Alfred nella piscina di un albergo (nella foto).

Anders Holch Povlsen aveva solo 28 anni quando ereditò dal padre la proprietà della catena di negozi di abbigliamento Bestseller. Conobbe Anne Storm Pedersen, la donna che sarebbe poi diventata sua moglie e madre dei suoi figli, quando lei iniziò a lavorare nei suoi negozi. Possiede 11 proprietà terriere in Scozia e un castello e i suoi terreni si estendono per un totale di 221mila acri, rendendolo il secondo maggiore proprietario terriero privato in tutta la Gran Bretagna.