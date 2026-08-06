Crans-Montana, la procura di Sion: "L'Italia non può costituirsi parte civile" | Presentato ricorso

"L'Italia ha già presentato ricorso contro l'ordinanza del 29 luglio che ha rigettato la costituzione di parte civile" nell'inchiesta, riferiscono fonti della Farnesina. Quelle del giudice svizzero sono tesi "non condivisibili e superate", si legge ancora in una nota della Farnesina. "Tramite l'avvocato svizzero che tutela gli interessi italiani, è stato presentato un ricorso dettagliato e articolato, che confuta tutte le prospettazioni del giudice che non sono condivise e che sono superate anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Pertanto si insiste perché sia ammessa la costituzione di parte civile".