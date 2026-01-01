Strage di Crans-Montana, l'appello di un papà italiano: "Aiutatemi a trovare Emanuele"

"Aiutatemi a trovare Emanuele", è l'appello accorato lanciato da Edoardo, padre del giovane Emanuele, che con la famiglia vive a Dubai. Il ragazzo, nato a Genova il 21 gennaio 2009, si trovava al locale Constellation per festeggiare il Capodanno insieme agli amici quando è avvenuta la tragedia. "Intorno all'1.30 abbiamo saputo dell'esplosione", racconta il padre. "Siamo andati lì davanti ma non l'abbiamo ancora trovato. Non risponde al telefono da ieri sera".



