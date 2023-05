Strage a Belgrado, gli studenti ritornano a scuola

Serbia sotto shock In Serbia, una generale ondata di dolore e shock è seguita alla sparatoria di massa compiuta da uno studente di una scuola primaria a Belgrado, di 13 anni. Il ragazzo, sparando con la pistola del padre, ha ucciso il custode dell'istituto e otto studenti. Ora si trova rinchiuso in una clinica psichiatrica. In memoria delle vittime e nel rispetto del dolore dei familiari, la Serbia ha osservato tre giorni di lutto nazionale dal 5 al 7 maggio scorso. La stampa locale riferisce che la scuola di Belgrado ha implementato un sistema di supporto per gli studenti e il personale, inclusi psicologi e assistenti sociali, per aiutarli a far fronte al trauma.

Polizia nelle scuole Per decisione del governo serbo, in questo istituto e in tutto gli altri nel Paese, agenti di polizia vigilano per l'intera durata delle lezioni e hanno il compito d'intervenire in eventuali situazioni di criticità che vanno dal possesso di armi all'uso di droghe, da fenomeni di bullismo e molestie e violenze di altro tipo. Saranno sotto controllo anche le zone intorno agli istituti scolastici frequentate dagli studenti e dai loro genitori. Il presidente Aleksandar Vucic ha annunciato severe misure con l'obiettivo d'intensificare i controlli e a ridurre l'alto numero di armi da fuoco ancora in circolazione. Si tratta di una situazione ereditata dei conflitti armati degli anni Novanta nella ex Jugoslavia. A seguito della strage, il ministro dell'istruzione serbo, Branko Ruzic, ha presentato invece le sue dimissioni.