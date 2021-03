Stop all'export del vaccino AstraZeneca all'Australia, il premier Morrison: "Capisco l'Italia, ha 300 morti al giorno"

-afp

"In Italia, le persone muoiono al ritmo di 300 al giorno. E quindi posso certamente capire l'alto livello di ansia in Italia e in molti Paesi in tutta Europa. Sono in una situazione di crisi senza freni. Questa non è la situazione in Australia". Così il primo ministro australiano Scott Morrison commenta lo stop Ue, dopo il veto di Roma, all'esportazione di 250.000 dosi di vaccino AstraZeneca.