Stoltenberg: Nato affronta maggiore sfida da Seconda guerra mondiale

Sànchez: "Russia si sta espandendo in Africa"

- "E' evidente che la Russia si sta espandendo in Africa", attraverso, ad esempio, "la compagnia paramilitare Wagner", motivo per cui i Paesi della Nato devono "anticipare questo tipo di minacce, attivando strategie per rispondere in modo efficace a qualsiasi tipo di sfida". Anche il premier spagnolo, Pedro Sánchez, non nasconde le sue preoccupazioni sull'espansione russa. Secondo il il leader spagnolo, nel "fianco sud" della Nato ci sono anche altre questioni da affrontare, per esempio il "cambiamento climatico e i suoi effetti migratori", "il terrorismo" o "l'instabilità politica" in alcuni Paesi africani.