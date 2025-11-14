Stoccolma, bus si schianta contro una pensilina nell'ora di punta: tre morti e diversi feriti | Ipotesi malore

Incidente mortale nel centro di Stoccolma, dove un bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina nel quartiere di Ostermalm, zona nota per i suoi bar e ristoranti. Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite. Il conducente è stato arrestato e interrogato e si ipotizza che abbia accusato un malore alla guida. Al momento dell'impatto l'uomo era solo a bordo del mezzo, che era fuori servizio. Le vittime erano dunque persone che in quel momento si trovavano in attesa o di passaggio alla fermata del bus.