Stoccolma, bus si schianta contro una pensilina nell'ora di punta: tre morti e diversi feriti | Ipotesi malore

Bus contro una pensilina a Stoccolma, "morti e feriti"
Al momento dell'incidente l'autista, arrestato con l'accusa di omicidio colposo aggravato, era solo a bordo del mezzo
Incidente mortale nel centro di Stoccolma, dove un bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina nel quartiere di Ostermalm, zona nota per i suoi bar e ristoranti. Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite. Il conducente è stato arrestato e interrogato e si ipotizza che abbia accusato un malore alla guida. Al momento dell'impatto l'uomo era solo a bordo del mezzo, che era fuori servizio. Le vittime erano dunque persone che in quel momento si trovavano in attesa o di passaggio alla fermata del bus.
L'autista è stato accusato di omicidio colposo aggravato. Le autorità hanno escluso la matrice terroristica. Un testimone ha riferito a un'emittente locale di aver udito un forte rumore di impatto contro la pensilina e visto numerose persone fuggire in lacrime in un negozio vicino. L'autobus ha terminato la sua corsa contro un palo.
I servizi di soccorso ha concluso le operazioni poco prima delle 17. La polizia mantiene il riserbo su identità e condizioni delle persone coinvolte.