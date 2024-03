Discorso sullo Stato dell'Unione, Biden: "Trump minaccia per la democrazia"

Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha inaugurato il suo terzo discorso sullo stato dell'Unione, discorso cruciale perché precede le elezioni presidenziali in programma a novembre, che lo vedranno affrontare ancora una volta il predecessore Donald Trump . Biden, che ha preso la parola per un'ora e sette minuti di fronte alle camere riunite del Congresso federale, ha rivendicato di fronte ai cittadini statunitensi le politiche della sua amministrazione, sostenendo di aver rafforzato l 'economia e protetto i diritti civili , e presentandosi ancora una volta come baluardo contro il repubblicano Trump, segnalato come un pericolo per la democrazia.

Tgcom24

"Il problema non è la nostra età ma quella delle nostre idee", ha detto Biden attaccando il tycoon che "ha la mia stessa età ma vede le cose in modo diverso". "La vita mi ha insegnato ad abbracciare la libertà e la democrazia - ha sottolineato il presidente -. Un futuro basato sui valori fondamentali che hanno definito l'America: onestà, decenza, dignità, uguaglianza. Altri vedono una storia americana di risentimento, vendetta e punizione. Quello non sono io".

Biden ha affrontato temi quali il diritto all'aborto e l'accesso all'assistenza sanitaria, ha difeso le iniziative della sua amministrazione tese a cancellare il debito studentesco e ha puntato l'indice contro grandi aziende e miliardari, che a suo dire dovranno "finalmente pagare la loro giusta quota". Una consistente porzione del discorso di Biden è stata dedicata alle principali crisi internazionali (dal conflitto in Ucraina alle guerre e le tensioni in Medio Oriente) e al confronto strategico con la Cina, che secondo Biden gli Usa stanno vincendo sul piano economico.

Biden a Putin: "Gli Stati Uniti non si tireranno indietro" Parlando della situazione internazionale Biden ha sottolineato che "l'Ucraina sconfiggerà Putin ma solo con le nostre armi" e ha ribadito che il leader del Cremlino "non si fermerà all'Ucraina". "Il mio messaggio a Putin è chiaro: gli Stati Uniti non si tireranno indietro, io non mi tirerò indietro. Se gli Stati Uniti si tirano indietro l'Ucraina è a rischio, l'Europa e a rischio, la democrazia è a rischio".

Biden: "Trump vuole sottomettersi a Putin" Nel corso del suo discorso sullo stato dell'Unione, l'Ucraina è stato anche uno dei terreni di scontro con Trump. Il presidente Usa ha infatti attaccato il tycoon accusandolo di "volersi sottomettere a Putin". "Gli ha detto di fare come vuole con la Nato", ha spiegato Biden ribadendo che con lui, invece, la Nato è più forte. "Le parole di Trump sull'Alleanza sono pericoloso e inaccettabili".

Biden: "Israele ha il dovere di proteggere i civili a Gaza" Biden ha poi parlato della guerra a Gaza. "Israele ha la responsabilità fondamentale di proteggere i civili innocenti a Gaza. Questa guerra ha avuto un costo in termini di civili innocenti maggiore di tutte le precedenti guerre a Gaza messe insieme - ha detto il presidente Usa -. Più di 30mila palestinesi uccisi e la maggior parte non sono di Hamas. Migliaia e migliaia sono donne e bambini innocenti. Ragazze e ragazzi sono rimasti orfani. Quasi 2 milioni di palestinesi sono sotto bombardamenti o sfollati. Case distrutte, quartieri in macerie, città in rovina. Famiglie senza cibo, acqua, medicine. È straziante".

Biden: "Nel voto trionferà il potere delle donne su aborto" Nel discorso sullo stato dell'Unione Biden ha poi affrontato il tema del diritto all'aborto. "Nel 2024 chi si vanta di aver ribaltato la sentenza sull'aborto Roe v. Wade scoprirà ancora quanto potere hanno le donne e vinceremo ancora, come nel 2022 e nel 2023", ha detto il presidente Usa, promettendo di ripristinare la Roe vs Wade come legge del Paese "se gli americani eleggeranno un Congresso che sostenga il diritto di scelta". Poco prima aveva ricordato la vicenda di una dei suoi ospiti in aula, Kate Cox, la donna cui è stato negato in Texas un aborto d'urgenza per una gravidanza a rischio.