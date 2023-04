Stati Uniti, palla rotola nel suo cortile: spara al vicino di casa e alla figlia di 6 anni

Come riporta l'affiliato della Cnn WBTV, un testimone, Jonathan Robertson, ha detto che alcuni bambini stavano "giocando a basket quando una palla è rotolata nel cortile del vicino e i piccoli sono andati a prenderla". Il 24enne, che si trovava in giardino, è quindi entrato in casa per poi uscire con una pistola e sparare all'impazzata. L'uomo e la bimba sono stati colpiti mentre gli altri presenti si sono affrettati a scappare. Ferite anche altre due persone, una donna (la madre della piccola, solo sfiorata dal proiettile) e un uomo.

Stando a quanto detto dal testimone, Singletary urlava spesso contro i bambini del vicinato. Il 24enne deve ora rispondere di diverse accuse, tra cui tentato omicidio e aggressione con un'arma mortale con l'intento di uccidere infliggendo gravi lesioni.