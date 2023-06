Stati Uniti, la giuria ha dubbi a 24 ore dall'esecuzione di un condannato a morte e "suggerisce" di commutare la pena

Nel 2010 i giurati lo avevano quindi condannato a morte, con l'aggravante di aver agito con premeditazione e ferocia . Ma a meno di 24 ore dall'esecuzione la giuria ha presentato una memoria che indica che sei dei componenti sarebbero favorevoli o comunque non si opporrebbero se il giudice decidesse di fermare il boia, e commutarla in ergastolo. Si tratta di una situazione fondata su un "ripensamento di coscienza" , fatto che non si verifica spesso negli Stati Uniti.

Il passato del killer

Dietro questa scelta ci sarebbe anche la scoperta della storia di Tisius. Gli avvocati hanno infatti raccontato dell'infanzia terribile dell'uomo, piena di abusi e solitudine, perizie psichiatriche piene di difficoltà. Altro punto a favore del condannato vi sarebbe l'ottima condotta tenuta nel corso degli ultimi anni trascorsi in carcere. Attenuanti che avrebbero convinto la giuria a cambiare le proprie posizioni e a suggerire l'ergastolo. "Credo che le persone possano cambiare e che dovrebbero avere una seconda possibilità", ha detto un giurato in una dichiarazione ufficiale. "In questo momento, sulla base di ciò che ho appreso dal processo, non mi opporrei se la condanna del signor Tisius fosse ridotta all'ergastolo senza condizionale", ha detto un altro membro della giuria.