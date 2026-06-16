Stati Uniti, Fbi: sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri Ufc

L'Fbi ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste dell'Ultimate Fighting Championship: lo afferma il direttore dell'Fbi Kash Patel. Secondo quanto riferito da Fox, gli arresti sono stati cinque, in Stati tra cui Ohio, Missouri e California, mentre sono state 23 le persone identificate come facenti parti del complotto. Il piano prevedeva l'impiego di droni carichi di esplosivo per colpire edifici in prossimità dell'evento, così da far scattare l'evacuazione e convogliare la folla nei dintorni di una squadra di cecchini precedentemente posizionata. Una seconda ondata dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca.