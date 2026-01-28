"Bonjour", Starmer fa ironia su Macron e saluta indossando gli occhiali da sole

Sono l'accessorio del momento. Tutti li vogliono e... Tutti li indossano. Sono gli occhiali da sole la tendenza del momento dei politici, da indossare rigorosamente durante le apparizioni pubbliche. Requisito fondamentale, quest'ultimo, se si vuole rispettare la "moda" lanciata dal presidente francese Emmanuel Macron che durante alcuni eventi, tra i quali il forum di Davos, si è presentato con indosso lenti scure. Il motivo? Un problema agli occhi. Ma non è necessario avere qualche esigenza particolare per indossare gli occhiali da sole. Lo sa bene il premier britannico Keir Starmer che, durante un'intervista dal vivo al Duchess Theatre di Londra, si è presentato indossando un paio di occhiali. "Bonjour", ha esordito così il leader del partito laburista scatenando l'ilarità della platea e dell'omonimo francese.