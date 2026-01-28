"Bonjour", Starmer fa ironia su Macron e saluta indossando gli occhiali da sole
È uno scambio di battute a suon di occhiali da sole quello tra il premier britannico, Keir Starmer, e il presidente francese, Emmanuel Macron
© TikTok
Sono l'accessorio del momento. Tutti li vogliono e... Tutti li indossano. Sono gli occhiali da sole la tendenza del momento dei politici, da indossare rigorosamente durante le apparizioni pubbliche. Requisito fondamentale, quest'ultimo, se si vuole rispettare la "moda" lanciata dal presidente francese Emmanuel Macron che durante alcuni eventi, tra i quali il forum di Davos, si è presentato con indosso lenti scure. Il motivo? Un problema agli occhi. Ma non è necessario avere qualche esigenza particolare per indossare gli occhiali da sole. Lo sa bene il premier britannico Keir Starmer che, durante un'intervista dal vivo al Duchess Theatre di Londra, si è presentato indossando un paio di occhiali. "Bonjour", ha esordito così il leader del partito laburista scatenando l'ilarità della platea e dell'omonimo francese.
Il post su TikTok e lo scambio di battute con Macron
"Parla con me, tesoro" ha scritto il premier Starmer nella didascalia del breve video, postato su TikTok, che lo ritrae con indosso gli occhiali da sole. "Certamente" ha commentato il premier francese, Emmanuel Macron. Non si è fatta attendere la risposta, ironica, di Starmer che ha pubblicato una foto - creata con l'intelligenza artificiale - che ritrae i due in versione Top Gun con indosso, manco a dirlo, un paio di occhiali da sole.