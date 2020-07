Sri Lanka, studentessa uccisa da un attacco di elefanti selvatici

Gli attacchi di elefanti nel Paese sono sempre più frequenti. Secondo i dati rilasciati dal governo, nel 2019 sono 121 le persone decedute in circostanze simili, un numero in aumento rispetto alle 96 vittime del 2018. In crescita anche il numero di elefanti abbattuti dall'uomo, 405 durante tutto l'anno passato. Una tendenza questa, che continua a peggiorare. Secondo le ultime rivelazioni, gli elefanti nello Sri Lanka sono circa 7.000, in calo rispetto ai 12.000 dei primi anni del 1900.