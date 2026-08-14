Sri Lanka: continua la missione di Ripartiamo e Fondazione Artemisia ETS: già 350 persone assistite

A guidare l’attività sanitaria sul campo è invece il dottor Walter Morale, primario della UOC di Nefrologia di Ragusa, coadiuvato dalla dottoressa Chiara Verrone. Il team ha effettuato visite specialistiche nefrologiche e cardiovascolari, intervenendo anche presso l’ospedale pubblico di Kandy. I primi risultati riassumono la portata della missione: circa 350 persone, tra bambini e adulti, sono state visitate, sono stati distribuiti farmaci di prima necessità e sono state individuate e prescritte terapie specifiche per circa 60 pazienti in condizioni particolarmente delicate, tra persone dializzate e affette da patologie croniche. Particolarmente significativo anche l’intervento presso la comunità dei Weddha, nell'area orientale dello Sri Lanka, dove sono state visitate circa 50 persone, raggiungendo una popolazione che vive distante dai principali centri sanitari del Paese. La missione, che ha preso il via all'inizio di agosto, continuerà fino anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di arrivare complessivamente a 700 persone assistite.