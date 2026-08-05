Al via la missione sanitaria della Fondazione Artemisia ETS e di Ripartiamo APS in Sri Lanka

Parte la nuova missione sanitaria della Fondazione Artemisia ETS e di Ripartiamo APS, diretta nello Sri Lanka, con l'obiettivo di garantire assistenza medica, visite specialistiche, farmaci e attività di prevenzione a favore dei bambini ospitati in quattro orfanotrofi situati nelle aree interne del Paese. L'iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Tenute Piccini, rappresentata da Mario Piccini, e della Fondazione Artemisia ETS, presieduta dalla dottoressa Mariastella Giorlandino, che ancora una volta confermano il proprio impegno concreto nella promozione della salute e della solidarietà internazionale. A guidare il team di volontari sarà Walter Morale, responsabile della missione, affiancato da medici, operatori sanitari e volontari che, nei prossimi giorni, raggiungeranno le comunità più isolate per offrire cure, distribuire farmaci e portare un aiuto concreto alle popolazioni più fragili.