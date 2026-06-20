Sri Lanka, oltre 44mila casi di dengue: ospedali sotto pressione

Lo Sri Lanka sta affrontando una delle peggiori epidemie di dengue degli ultimi anni, con oltre 44mila casi e 28 decessi registrati dall'inizio del 2026, secondo le autorità sanitarie. I contagi sono aumentati rapidamente dopo il ciclone Ditwah dello scorso novembre, che ha lasciato grandi quantità di detriti favorendo la proliferazione delle zanzare. I casi sono quasi raddoppiati, passando da 5.651 ad aprile a 10.638 nelle prime due settimane di giugno. Più della metà delle infezioni è concentrata nella regione occidentale del Paese, inclusa la capitale economica Colombo, mentre nove distretti hanno superato quota 2.000 casi. Tra le 28 vittime figurano cinque bambini.