Sri Lanka, identificata la prima vittima: si tratta di un 40enne di Denver

Le autorità hanno identificato la prima vittima americana degli attacchi in Sri Lanka che hanno causato la morte di almeno 290 persone. Si chiamava Dieter Kowalski, un 40enne di Denver, in Colorado. Nbc News ha confermato che il giovane, originario del Wisconsin, si trovava al Cinnamon Grand Hotel di Colombo - uno dei tre alberghi di lusso colpiti - per un viaggio di lavoro.