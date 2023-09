Murata in casa prima del matrimonio: il crudele scherzo a una sposa spagnola

Crudele scherzo a una sposa, che è stata murata in casa prima del matrimonio.

E' successo in Spagna. La giovane avrebbe dovuto sposarsi, ma un gruppo di ragazzi ha pensato bene di sigillare la porta della sua abitazione con mattoni e cemento. Al suo risveglio, l'amara sorpresa: impossibile uscire da casa per recarsi all'altare. L'incredibile vicenda è accaduta in Spagna, nel paese di Villamayor de Santiago, a Cuenca.