Spiragli di pace in Ucraina, il nodo dei Paesi garanti: nel gruppo i quattro membri del Consiglio di sicurezza Onu | Al momento non c'è l'Italia

La proposta che arriva da Kiev è che ci siano almeno una decina di garanti: per il momento quello che sembra certo è che in questo gruppo ci saranno i membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu, ovviamente Russia esclusa. Si tratterebbe quindi di Stati Uniti, Regno Unito, Gran Bretagna e Francia.

L'esercito ucraino in "ritirata" a Luhansk abbandona le armi per strada

Italia non compresa nel gruppo

- Non c'è quindi l'Italia, che però si potrebbe aggiungere in un secondo momento, come d'altra parte anche Germania, Turchia, Polonia, Canada, Israele. E' probabile che la lista si allunghi ulteriormente: i garanti avranno il compito di intervenire in caso di aggressione, sul modello dell'articolo 5 della Nato, quello che vincola appunto tutti gli Stati membri alla difesa collettiva in caso di attacco a una singola nazione.

Telefonata Zelensky-Draghi

- Pochi giorni fa, in una telefonata tra Mario Draghi e Volodymyr Zelensky, i due leader avevano discusso proprio l'ipotesi che l'Italia possa entrare nella cerchia di Paesi garanti della sicurezza in caso di accordo di pace: il nostro premier aveva ribadito il fermo sostegno di Roma a Kiev assicurando anche la piena disponibilità a "promuovere una soluzione durevole della crisi in Ucraina", cioè proprio a far parte di un gruppo di Paesi che faccia da garante a un'intesa.

Ti potrebbe interessare anche: