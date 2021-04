Spionaggio, Walter Biot resta in carcere

Tgcom24

Resta in carcere Walter Biot, il militare arrestato per l'accusa di spionaggio. Lo ha deciso il gip di Roma, Antonella Minunni, che ha sciolto la riserva al termine dell'udienza di convalida emettendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Biot è attualmente detenuto a Regina Coeli.