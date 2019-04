Il Gobbo che abbraccia Notre-Dame è il simbolo social della tragedia di Parigi

Una vignetta sta diventando il simbolo del dolore espresso in tutto il mondo via social per la distruzione della cattedrale di Notre-Dame, a Parigi, avvolta dalle fiamme. La mano di un fumettista ritrae Quasimodo, il deforme campanaro della cattedrale, protagonista della trasposizione Disney del romanzo storico di Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, che abbraccia piangente la sua "casa".