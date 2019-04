Notre-Dame, si pensa alla ricostruzione con una colletta internazionale | Macron: "La ricostruiremo insieme"

Notre-Dame "è la nostra storia e la nostra storia sta bruciando. Esprimo tristezza, molti concittadini sono sconvolti, ma voglio esprimere anche una parola di speranza per noi francesi, una speranza intrisa di orgoglio, di fierezza nei confronti di coloro che si sono adoperati per domare il fuoco", ha detto Macron elogiando il lavoro dei pompieri.



"Le prossime ore saranno difficili, ma grazie a loro la facciata e le due torri principali non sono crollate", ha sottolineato il presidente francese.



Intanto la famiglia Pinault, tra le più ricche di Francia, alla guida del colosso del lusso Kering, ha annunciato la donazione di 100 milioni di euro per il restauro di Notre-Dame.