Spazio, Roscosmos: "Se ci ritireremo dall'Iss, daremo il preavviso di un anno"

La Russia non intende al momento abbandonare il progetto della Stazione spaziale internazionale, deciderà poi "in base alla situazione" e in ogni caso darà ai Paesi partner un anno di preavviso.

Lo ha detto il capo della società spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, aggiungendo: "Non dovremmo affrettarci a dichiarare la nostra posizione e continueremo il nostro lavoro entro il termine stabilito dal governo, che è il 2024. Una decisione sul futuro della Iss dipenderà in larga misura dall'evoluzione della situazione sia in Russia sia intorno ad essa".