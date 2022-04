Spari nella metro di New York, Frank James ancora in libertà | L'assalitore in un video: soffro di disturbo da stress post-traumatico

Intanto spuntano i video sui social in cui Frank James diceva: "Volevo vedere le persone morire immediatamente davanti alla mia fottuta faccia". Nei filmati il 62enne racconta che i medici gli hanno diagnosticato il disturbo post-traumatico da stress. "Ho fatto un sacco di c..te in cui posso dire che volevo uccidere le persone . Volevo vedere le persone morire immediatamente davanti alla mia fottuta faccia", ha detto nel suo ultimo video caricato l' 11 aprile , sottolineando di non voler andare "in nessun fottuto carcere".

Nelle cliniche sono uscito con più problemi di prima -

In un altro video caricato a marzo, riporta Newsweek, il 63enne ha affermato che "sto tornando nella zona di pericolo, per così dire, e sto innescando molti pensieri negativi", "soffro di un grave caso di disturbo da stress post-traumatico dopo tutto quello che ho passato nel corso degli anni"; non specificando però cosa abbia provocato il disturbo psicologico. James ha menzionato di essere un paziente per problemi di salute mentale in una delle cliniche di New York e che dopo essere andato lì per chiedere aiuto, se ne è andato con più problemi di prima.

Il razzismo -

In altri video ha dichiarato che "i bianchi guardano i neri come schiavi e non dovrebbero avere alcun contatto tra loro", mentre sul suo profilo Facebook Profitofdoom008 ha usato termini razzisti per indicare il popolo messicano e ha minacciato di sparare a un uomo che credeva gli avesse fatto un torto.

