New York, spari e caos in metropolitana a Brooklyn: almeno 29 feriti | Assalitore in fuga | La polizia: non è terrorismo

Almeno 29 persone sono rimaste ferite in una sparatoria, all'interno della metropolitana di Sunset Park a New York.

Tra i feriti alcuni sono solo rimasti intossicati dal fumo della bomba fumogena che l'attentatore ha lanciato prima di fuggire: nessuno è in pericolo di vita. L'aggressione è iniziata all'interno di un vagone dei treni della metro alle 8:30 del mattino. Le immagini diffuse sui social ritraggono persone insanguinate sulla banchina. Il sospettato, un afroamericano alto un metro e 65 centimetri, indossava una maschera antigas e un giubbino arancione: era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority ; ciò gli ha consentito di mimetizzarsi fra la folla. Ora è caccia all'uomo. Ma la polizia avverte: " Non si tratta di terrorismo ".