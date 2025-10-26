Spari in un campus in Pennsylvania: un morto e sei feriti | Arrestata una persona

Il procuratore distrettuale non ha fornito dettagli sul potenziale movente o su cosa abbia scatenato la sparatoria. "Sono stato informato sulla sparatoria avvenuta alla Lincoln University e la mia amministrazione ha offerto il suo pieno supporto al presidente Allen e alle forze dell'ordine locali. Vi prego di evitare la zona, di continuare a seguire le indicazioni delle forze dell'ordine locali e di unirvi a me e a Lori nella preghiera per la comunità della Lincoln University", ha scritto il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro su X. Fondata nel 1854, la Lincoln University è uno dei più antichi college storicamente afroamericani del Paese.