Spari in un campus in Pennsylvania: un morto e sei feriti | Arrestata una persona

L'assalto sabato sera intorno alle 21, l'ipotesi di un complice ancora in fuga
Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta intorno alle 21 ora locale, le 2 in Italia, nel campus della Lincoln University of Pennsylvania, a circa 80 chilometri da Philadelphia. Lo riportano i media americani. Il procuratore distrettuale della contea di Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, ha spiegato che una persona è stata arrestata, ma potrebbe esserci un complice in fuga. L'ateneo è stato messo in lockdown e poi riaperto.
Il procuratore distrettuale non ha fornito dettagli sul potenziale movente o su cosa abbia scatenato la sparatoria. "Sono stato informato sulla sparatoria avvenuta alla Lincoln University e la mia amministrazione ha offerto il suo pieno supporto al presidente Allen e alle forze dell'ordine locali. Vi prego di evitare la zona, di continuare a seguire le indicazioni delle forze dell'ordine locali e di unirvi a me e a Lori nella preghiera per la comunità della Lincoln University", ha scritto il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro su X. Fondata nel 1854, la Lincoln University è uno dei più antichi college storicamente afroamericani del Paese.