Sparatoria Copenhagen, polizia: sospettato ha problemi mentali

Secondo Thomassen " nulla indica che la sparatoria abbia matrici terroristiche ". Le tre vittime sono state identificate come una donna e un uomo danesi, entrambi di 17 anni, e un cittadino russo di 47 anni residente in Danimarca.

"Non vi è alcuna indicazione che" il 22enne danese, arrestato, "avesse dei complici. La nostra analisi è che si tratta di

vittime selezionate casualmente.

Non c'è nulla che indichi che si tratti di un atto terroristico", ha aggiunto Thomassen.

La polizia considera autentici i video del sospetto che circolano da domenica sera sui social media.

Nei filmati il giovane appare in posa con delle armi,

simulando gesti suicidi o evocando delle cure con un potente farmaco prescritto per casi di psichiatria che, a suo dire, non funzionerebbe. Gli account Youtube e Instagram del sospetto sono stati chiusi durante la notte e diversi media danesi hanno anche confermato che l'identità starebbe circolando online ma il nome non è stato reso pubblico.





Le tre vittime sono un ragazzo e una ragazza danesi, entrambi di 17 anni, e un russo di 47 anni

quattro feriti in gravi condizioni

residente in Danimarca, ha riferito la polizia. I, invece, sono due donne danesi di 19 e 40 anni e due svedesi, un uomo di 50 anni e una ragazza di 16 anni. Altre persone sono rimaste leggermente ferite a causa del panico provocato dalla sparatoria nel centro commerciale.