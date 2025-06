Sparatoria Austria, il ritratto del killer "invisibile": niente social, gli studi mai finiti e l'ombra del bullismo

Il porto d'armi - Il killer aveva preso il porto d’armi per la sua Glock comprata da poco e per il suo fucile da caccia. Non che in Austria, polemizzano in molti in queste ore, sia difficile ottenerlo. Artur A., come tutti,aveva passato inosservato le due fasi della selezione, un test attitudinale e un colloquio. Il tutto dura al massimo due, tre ore, e oggi ci si chiede se sia una barriera sufficiente a impedire che un soggetto come Artur A. metta le mani su un’arma da fuoco. Per procurarsi il fucile della strage ha dovuto soltanto dimostrare di avere più di 18 anni. L'Austria ha un'antica tradizione di cacciatori, e ha sempre avuto leggi estremamente permissive sulle armi. In passato,altre stragi avevano già scatenato una discussione e costretto governi precedenti a qualche giro di vite. Ed è un fatto che la facilità di accesso alle armi sia tra gli elementi più comuni delle sparatorie di massa nelle scuole.