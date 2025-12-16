Sparatoria Australia, il premier in ospedale dal cittadino eroe che ha disarmato uno degli assalitori

Per l'uomo è partito un crowdfunding che ha già raccolto oltre 2 milioni di dollari australiani (oltre un milione e 100mila euro)
Il primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese, ha fatto visita in ospedale ad Ahmed al Ahmed, il cittadino eroe ripreso in un video mentre fermava e disarmava uno dei due assalitori dell'attacco di domenica a Bondi Beach, a Sydney. "Ahmed, sei un eroe australiano. Hai rischiato la vita per salvare gli altri, correndo verso il pericolo a Bondi Beach e disarmando un terrorista. Nei momenti peggiori, vediamo il meglio degli australiani. Ed è esattamente quello che abbiamo visto domenica sera. A nome di ogni australiano, ti dico grazie", ha scritto Albanese sui social come didascalia a corredo di un video in cui stringe la mano ad al Ahmed.
Il cittadino eroe, che ha 42 anni, è nato in Siria ed è proprietario di un negozio di frutta, secondo quanto riferito da Albanese subirà un ulteriore intervento chirurgico mercoledì per le ferite d'arma da fuoco riportate alla spalla sinistra e alla parte superiore del corpo. "È stato un grande onore incontrare Ahmed al Ahmed. È un vero eroe australiano", ha detto Albanese ai giornalisti dopo un incontro di 30 minuti con lui e con i suoi genitori.
"Siamo un Paese coraggioso. Ahmed al Ahmed rappresenta il meglio del nostro Paese. Non permetteremo che questo Paese venga diviso. Questo è ciò che cercano i terroristi. Noi resteremo uniti. Ci sosterremo a vicenda e supereremo questa prova", ha aggiunto Albanese.
Intanto, per Ahmed è partito un crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe che ha già raccolto oltre 2 milioni di dollari australiani (oltre un milione e 100mila euro).