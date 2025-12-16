Sparatoria Australia, il premier in ospedale dal cittadino eroe che ha disarmato uno degli assalitori

Il primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese, ha fatto visita in ospedale ad Ahmed al Ahmed, il cittadino eroe ripreso in un video mentre fermava e disarmava uno dei due assalitori dell'attacco di domenica a Bondi Beach, a Sydney. "Ahmed, sei un eroe australiano. Hai rischiato la vita per salvare gli altri, correndo verso il pericolo a Bondi Beach e disarmando un terrorista. Nei momenti peggiori, vediamo il meglio degli australiani. Ed è esattamente quello che abbiamo visto domenica sera. A nome di ogni australiano, ti dico grazie", ha scritto Albanese sui social come didascalia a corredo di un video in cui stringe la mano ad al Ahmed.