Mondo
Sparatoria alla Brown University, sarà rilasciata la persona arrestata

15 Dic 2025 - 06:27
© X

La persona arrestata per la sparatoria in cui sono morti due studenti alla Brown University sarà rilasciata. Lo hanno dichiarato domenica funzionari statunitensi. "A breve rilasceremo la persona arrestata oggi", ha dichiarato Brett Smiley, sindaco di Providence, Rhode Island, dove si trova l'università. Le autorità statunitensi avevano arrestato domenica mattina una persona, un ex militare con problemi psichici, sospettata di essere coinvolta nella sparatoria di massa alla Brown University, dove - oltre alle due vittime - sono rimaste ferite anche nove persone. Si tratta dell'ultimo di una lunga serie di attacchi in edifici scolastici in tutto il Paese.