Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: due morti

Una figura vestita di nero che si allontana dall'edificio. È Il video diffuso dalla polizia americana dopo l'ennesima sparatoria, avvenuta poche ore fa alla Brown University di Providence, nel Rhode Island, a pochi chilometri da Boston. Il bilancio, ancora provvisorio, è di due studenti morti e una decina di feriti, otto dei quali in condizioni critiche. L'uomo armato ha aperto il fuoco all'interno di un'aula dell'edificio che ospita le facoltà di Ingegneria e Fisica mentre erano in corso gli esami di fine semestre. Dopo aver sparato, si è dato alla fuga. È in corso una vasta caccia all’uomo.