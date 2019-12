Spagna, turista britannico e i due figli annegano nella piscina di un residence

La guardia civile spagnola sta indagando sulla morte , avvenuta martedì, di un britannico e dei suoi due figli, nella piscina in un villaggio turistico nel sud della Spagna . L'uomo aveva 53 anni, mentre gli adolescenti 16 e 9. L'allerta è stata data quando i tre erano già in uno stato di incoscienza. Inutili i soccorsi. Ancora da chiarire la dinamica del decesso.

L'incidente è avvenuto in un complesso residenziale nel comune di Mijas, a circa 30 chilometri da Malaga, sulla Costa del Sol. Secondo i media locali, il padre e uno dei ragazzi si sarebbero gettati in acqua per salvare l'altro bambino in difficoltà.