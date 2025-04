In Spagna tre bimbi chiusi nella "casa degli orrori" per anni, genitori arrestati

A Oviedo, in Spagna, un giudice ha convalidato l'arresto di un uomo e una donna, accusati di aver tenuto chiusi in casa per tre anni e mezzo, in pessime condizioni igieniche, i tre figli minorenni (due gemelli di otto anni e il loro fratello maggiore, di 10 anni). I reati contestati, riporta l'agenzia Efe, sono quelli di "violenza domestica", "maltrattamento psicologico" e "abbandono di minori". Il caso è venuto alla luce dopo che una residente aveva denunciato ai servizi sociali il sospetto che in quella villetta stesse succedendo qualcosa di strano. A partire da quella segnalazione, la polizia locale ha iniziato a indagare su cosa potesse avvenire all'interno.