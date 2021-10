Spagna, Sànchez dichiara guerra alle prostituzione: sanzioni anche per i clienti e chi affitta camere

-afp

Durante il congresso del Partito socialista spagnolo, il capo del governo Pedro Sànchez ha ribadito la sua volontà di abolire la prostituzione. Ad oggi in Spagna la legge prevede sanzioni per protettori e sfruttatori. Non sono invece infatti previste misure per chi offre prestazioni a pagamento di sua volontà, purché non lo faccia in luoghi pubblici. Il premier vorrebbe invece multe anche per i clienti e per chi affitta e/o mette a disposizione i locali.