Spagna, la ricetta anti-inflazione: "Treni gratis per tre mesi e supplementi per le borse di studio"

La misura sarà in vigore dal 1 settembre al 31 dicembre . Lo ha annunciato oggi nel corso del suo discorso al Parlamento sullo "Stato della Nazione", insieme ad altre misure che cercheranno di alleggerire l'effetto dell'inflazione sulle tasche delle famiglie. "Non si tratta di nulla che vada a stravolgere il nostro modo di vivere", ha sottolineato Sánchez.

"Si tratta di azioni che ci permettano di difendere i nostri valori e il nostro stile di vita quando questi vengono attaccati". Alleggerire il carovita sofferto dalle famiglie e favorire l'utilizzo del trasporto pubblico rispetto a quello privato, in un momento in cui il risparmio energetico è diventato una priorità in tutta Europa. Sono questi i motivi che stanno alla base della misura dei

pass ferroviari gratuiti

promossa dal premier spagnolo che è indipendente da quella sulla riduzione del 30% per i biglietti multiviaggio del trasporto urbano e metropolitano, anticipata la settimana scorsa. Ma non è l'unico provvedimento in arrivo.

Borse di studio - Per far fronte all'inflazione incontrollata, il presidente Pedro Sánchez ha annunciato una borsa di studio complementare di 100 euro al mese per gli over 16 che beneficiano di una borsa di studio statale per gli studi post-obbligatori (formazione professionale intermedia e superiore, scuola superiore e università). Si stima che la misura costerà 100 milioni al mese.

Programmazione nelle scuole - Sánchez ha anche illustrato al Congresso il programma "Code School 4.0" in modo che gli studenti dell'infanzia, primaria e secondaria imparino "la lingua del presente e del futuro". Il progetto comprenderà il pensiero computazionale, la programmazione e la robotica. Il budget per il prossimo biennio previsto per questo piano è di 356 milioni di euro. Questi soldi - in base a quanto ha rivelato a El Paìs un portavoce del ministero dell'Istruzione -verranno utilizzati dal governo per fornire ai centri computer, materiali e formazione degli insegnanti.

Tasse su banche e società elettriche -

per 7 miliardi di euro nel periodo 2023-2024.

Sánchez

Poi il primo ministro ha annunciato che la Spagna introdurrà delle tasse temporanee sulle società elettriche e sulle banche che dovrebbero generare entrateIl governo prevede di raccogliere 2 miliardi di euro all'anno nel 2023 e nel 2024 da una tassa sugli utili straordinari delle utility realizzati nell'anno in corso e nel prossimo. "La tassa sugli istituti finanziari porterà 1,5 miliardi di entrate all'anno", ha sottolineatoal Parlamento.