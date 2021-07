Spagna, la Corte costituzionale boccia il lockdown della scorsa primavera: "Fu incostituzionale"

Il lockdown imposto dal governo in Spagna nella primavera scorsa era incostituzionale: lo ha stabilito la Corte costituzionale spagnola, ritenendo non appropriato lo strumento giuridico utilizzato all'epoca dall'esecutivo. La sentenza della Corte - adottata con una maggioranza di sei voti favorevoli e cinque contrari - potrebbe avere come conseguenza la revoca di multe o altre sanzioni (che secondo i dati riportati dal País sono state oltre 1,1 milioni solo durante i mesi del primo confinamento) imposte a coloro che si trovavano fuori di casa senza un valido motivo.