Spagna: i produttori di salviette umidificate dovranno pagare per i danni ambientali causati

La bozza, oltre a insistere sul loro impatto estremamente negativo sull’ambiente, sottolinea che le salviette igienizzanti non debbano essere smaltite tramite il gabinetto, nonostante commercializzate come biodegradabili. Ed è proprio lo scarico nei wc uno dei maggiori problemi evidenziati. Difatti, quando finiscono nelle reti di sanificazione e depurazione non si disintegrano completamente, oltre anche al fatto di creare matasse giganti che aumentano il rischio di tracimazioni, soprattutto nei momenti di forti piogge.